Svolta sulla morte di Giuseppina Caliandro | individuato l’uomo scappato dopo averla investita | «Possibile fuga all’estero»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) La procura di Varese ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario «anche in campo internazionale»di, la donna di 41 annie uccisa da un’auto sabato 1° luglio a Germonio (Varese). I pm hanno rivelato di avere già raccolto alcuni elementi a carico di un «soggetto ricercato», che dovranno però «essere verificati e confermati». L’identità del sospettato, cheil delitto sarebbead alta velocità per far perdere le sue tracce, è stata inserita nel database dei ricercati a livello internazionale. In base alle prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta dall’auto e scaraventata contro un muroun litigio. Da sabato sera, gli investigatori sono alla ricerca del, che ...