Svizzero mangia una stravaganza di cibo britannico | il segreto sorprendente di uno sviluppatore Nintendo famoso

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie I fan della serie di giochi di corse futuristici F-Zero dihanno atteso con impazienza un nuovo capitolo dal 2004. Nonostante le speranze dei fan, sembra chenon abbia intenzione di lanciare un nuovo gioco F-Zero a breve. L'ex designer diTakaya Imamura ha condiviso la sua opinione sul futuro della serie e ha affermato che il costo di sviluppo di un nuovo gioco F-Zero potrebbe essere troppo elevato per l'azienda. Tuttavia, Imamura ha suggerito che un altropotrebbe essere incaricato del progetto, come è successo con Metroid Dread. In un'altra nota interessante, Imamura ha condiviso il suo amore per i fagioli Heinz, che ha scoperto durante i suoi viaggi nel Regno Unito. Nonostante le attuali prospettive per la serie F-Zero, i fan sperano comunque di vedere un nuovo ...