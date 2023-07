Susan Sarandon premiata con la Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo il concerto di Russell Crowe al Teatro Politeama di Catanzaro, che ha aperto la sua tournée in Italia, ilannuncia un altro evento d’eccezione, per festeggiare i vent’anni del, che si terrà a Catanzaro dal 29 luglio al 5 agosto 2023. L’attrice Premio Oscarsarà, infatti,con laalla Carriera realizzata dal Brand Gb Spadafora e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico, moderata dalla giornalista Silvia Bizio. Il, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, omaggerà inoltre lacon la proiezione del ...

Dopo la visita a Tropea ed il concerto a Catanzaro di Russel Crowe, la nota attrice sarà presente al Magna Graecia Film Festival.