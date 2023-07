Susan Sarandon premiata al Magna Graecia Film Festival

Non è l'unico: da Mira Sorvino all' Ischia Film Festival a, che riceverà la Colonna d'oro a Catanzaro a fine luglio al Magna Graecia Film Festival. L'idroscalo di Ostia, vicino Roma, ...Donovan con il volto de Il Trono di Spade Kit Harington e con le attricie Natalie Portman sul rapporto epistolare tra un ragazzino e una star scomparsa per overdose in giovanissima ...... una commedia romantica che si avvale di un quartetto di grandi star come, Richard Gere, Diane Keaton e William H. Macy . Quando Michelle e Allen decidono di sposarsi, invitano i ...

Susan Sarandon, ospite d'onore del Premio Ragusani nel Mondo Dietro la Notizia

Emergono alcuni dettagli sulle motivazioni che spingeranno il personaggio di Viktoria Kord, interpretato da Susan Sarandon, a scontrarsi con Blue Beetle.Thelma & Louis è interpretato da Susan Sarandon nel ruolo di Louise e Geena Davis nel ruolo di Thelma, due amiche che intraprendono un viaggio in macchina che finisce in circostanze impreviste. Le ...