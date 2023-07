Supermercato e ristorante | a Gandino c’è un’occasione “chiavi in mano”

(Di martedì 4 luglio 2023). “È tutto pronto e allestito, serve soltanto qualcuno che ci metta i prodotti e, soprattutto, tanto entusiasmo”. Mario Paladini, 83 anni, sintetizza così la situazione adel suo, chiusa dallo scorso autunno. Non è certo un’attività qualsiasi, ma un vero e proprio pezzo di storia del paese, che per decenni è stata punto di riferimento di tante famiglie gandinesi. Stiamo parlando delFresco Mio di via Del Negro, che alle soglie del nuovo millennio aveva un poco rivoluzionato il commercio di vicinato del borgo della Valle Seriana. Mario Paladini, già attivo in precedenza nel negozio della frazione Cirano, aveva fatto il grande passo, coadiuvato dalla moglie Serafina: un’area di vendita di circa 400 metri quadrati, un parcheggio interno ed uno sotterraneo dedicati ed una vasta ...

Supermercato e ristorante, a Gandino c’è l’occasione "chiavi in mano" Prima Bergamo

