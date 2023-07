Superman | Legacy | si lavora già alla colonna sonora e James Gunn anticipa | Non vedremo Clark da ragazzo

Sembra chenon racconterà nuovamente le origini di Clark Kent . È questo quanto affermato da James Gunn che, oltre ad aggiornarci sulla colonna sonora del film, ha anche anticipato che non ...Rispondendo alla domanda di un fan sul social Bluesky, James Gunn ha rivelato che innon vedremo una certa ...Dopo l' annuncio del casting di, i fan speravano di conoscere nuovi dettagli sul film in uscita nel 2025 dalle parole del suo stesso autore, ma a quanto pare ciò non accadrà, almeno ...

Superman: Legacy – Ecco cosa NON vedremo nel film ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

James Gunn, co-head of the DC Universe, has revealed he will not be present at San Diego Comic-Con 2023, though this may actually bode well for the year's remaining DC releases. Since becoming the ...James Gunn anticipa qualche dettaglio su Superman: Legacy, come la presenza o meno di determinatie scene nel film o a che punto è lo sviluppo della colonna sonora.