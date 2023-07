Sulle case green l’ennesima giravolta di Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 luglio 2023) Ricordate quando il governo protestava contro l’Ue sulla direttiva riguardante le? O quando l’esecutivo guidato da Giorgiarivendicava con orgoglio di aver affossato il Superbonus? Bene, ormai è acqua passata. Alla fine – e per fortuna – le cose sono cambiate e ora l’intenzione è quella di rivedere tutti i bonus edilizi proprio per andare incontro alle richieste europee. La priorità è quella di intervenireprimeabitazioni con classe energetica bassa. La revisione delle detrazioni per la riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio edilizio rientra nel Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima presentato a Bruxelles. La riforma deve avere una durata almeno decennale, secondo le intenzioni del governo. Che, come spiega ...