Suicidio a 33 anni | l' ex la perseguita anche dai domiciliari Temeva il ripetersi delle violenze fisiche e sessuali

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 28 giugno era tornata a denunciare per stalking l'ex che aveva già fatto condannare in primo grado e in appello a 11perripetute, lesioni e minacce di morte. Una...

Suicidio a 33 anni, l'ex la perseguita anche dai domiciliari. Temeva il ... ilmessaggero.it

Il 28 giugno era tornata a denunciare per stalking l'ex che aveva già fatto condannare in primo grado e in appello a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte.Le minacce e le violenze, l'arresto ed il passaggio dal carcere ai domiciliari. Una terribile storia conclusasi nel peggiore dei modi.