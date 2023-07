Studentessa con cinque insufficienze ammessa alla maturità dopo l’appello al Tar

(Di martedì 4 luglio 2023) Accolto il ricorso delladel liceo scientifico Da Vinci di Trento, che potrà dunque sostenere l’esame dinonostantein matematica, fisica, scienze naturali, diritto e italiano. Il ricorso contro la decisione dell’Istituto di non ammettere la ragazza agli esami, presentato dai legali Filomena Alaia e Gian Paolo Sardos Albertini, si basa sulla contestazione della mancata organizzazione dei corsi di recupero da parte dell’Istituto scolastico, che sono invece previsti dnormativa proprio per permettere agli studenti di colmare le lacune. Inoltre, laha detto di essere già statafacoltà di Economia aziendale presso l’Università di Trento e una bocciatura rappresenterebbe dunque un danno ...

Da qui l'ammissione agli esami 'riserva' della: i suoi legali sono tenuti, entro il 7 luglio, a sanare un difetto di notifica e a comprovare l'effettiva ammissione all'università. In ...La carriera alias è un protocollocui molte università (Statale, Bicocca, Politecnico, Insubria,... Il nuovo nome non ha quindi valore legale ma consente allo studente odi affrontare in ...Tasselli di un puzzle intricato di cui la famiglia delladel Gramsci non vuole sentir parlare. L'impianto accusatorio Andiamoordine. Le aggravanti sono legate al tentativo di ...

Studentessa di liceo bocciata con 5 insufficienze fa ricorso al Tar e vince: farà la maturità a luglio. Come h ilmessaggero.it

L'amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Arts - Fashion and Entrepreneurship dalla University for the Creative Arts (UCA), una delle più pres ...Nella giornata di domani, presso il salone azzurro del Palazzo di Governo, avrà luogo la sottoscrizione del rinnovo della convenzione quadro tra la Prefettura di Salerno ...