Studentessa bocciata con 5 insufficienze | il Tar però la ammette alle prove suppletive della maturità

La studentessa non ha accettato la decisione del consiglio di classe e ha fatto ricorso al Tar - ...La studentessa sostiene infatti di essere già stata ammessa ad un corso universitario di Economia aziendale ed entro il 7 luglio dovrà quindi depositare una certificazione dell'Università di Trento ...Qualora ciò non dovesse accadere, come riporta Il Messaggero , la giovane studentessa risulterebbe non idonea a svolgere la maturità, venendo a mancare una prova concreta alla base delle motivazioni ...

Scuola, bocciata con 5 insufficienze: vince il ricorso al Tar. Studentessa di Trento potrà fare l'esame di maturità Corriere della Sera

Una studentessa del liceo Leonardo Da Vinci di Trento è riuscita a farsi ammettere agli esami di Maturità con cinque insufficienze, dopo un ricorso per ...Alla base del ricorso della studentessa il fatto che non sarebbero stati apprestati i previsti corsi di recupero per le materie in cui lei non aveva ottenuto la sufficienza nel corso dell’ultimo anno ...