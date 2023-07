‘Struscio di Streghe’ | al Teatro Romano Paganini | Vayer e Maged Mohamed

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa perdi, l’evento organizzato dalla Compagnia Balletto di Benevento e dalla Fondazione Terre Magiche Sannite, in programma in città dal prossimo 7 luglio. Spettacolo finale il 9 luglio alcaratterizzato da sorprendenti coreografie sul tema della janara realizzate da ben 11 compagnie di danza. Super ospiti dello spettacolo Raffaele, già primo ballerino deldell’Opera di Roma, Clotilde, direttrice del Corpo di Ballo delSan Carlo di Napoli e, coreografo della Bayerische Staatsoper. Al termine della serata la giuria premierà la migliore performance, le acconciature, gli abiti di scena e le musiche ...

di Massimiliano Craus Campania felix ma anche covo die di tanta danza. Ecco un incipit del festivaldi, in scena a Benevento dal 7 al 9 luglio, dove danza, arte, musica etroveranno un porto sicuro. Ebbene sì, il Balletto di Benevento di Carmen Castiello e la Fondazione ...Si è tenuta stamane nel Salone delle Feste del Teatro Comunale di Benevento la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di 'di', concorso coreografico internazionale riservato a scuole e compagnie di danza, avente per tema la janara in tutte le sue modalità espressive. Nel corso della manifestazione, in ...Benevento . Il simbolo identitario più forte di Benevento, l'eleganza del balletto e una storia millenaria da promuovere. Sono gli ingredienti didila prima edizione della kermesse promossa dalla fondazione Terre magiche sannite e dalla compagnia di Balletto di Benevento, per la direzione artistica di Carmen Castiello. Un ...