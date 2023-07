Strage di massa a Philadelphia. 4 morti

(Di martedì 4 luglio 2023) su Tg. La7.it - E' un 4 luglio di sangue a. Un uomo armato fino a denti e in tenuta da guerra gira per la città terrorizzando i passanti e sparando all'impazzata. Il ...

Si tratta dell'ennesima strage di massa negli Usa. I media locali riferiscono dell'arresto di un sospettato che indossava un giubbotto antiproiettile. La strage di Filadelfia ha fatto registrare la 29esima uccisione di massa nel 2023, secondo il database gestito da The Associated Press e USA Today in collaborazione con la Northeastern University. Dall'inizo dell'anno in Usa si contano 339 sparatorie di massa. Il risultato è l'ennesima strage: 4 morti e 4 feriti, tra loro due bambini di 13 e due anni.

Ennesima sparatoria di massa negli Usa: ieri sera a Philadelphia un uomo di 40 anni armato fino al collo ha aperto il fuoco per strada e ucciso 4 persone.