Stoltenberg alla guida della Nato per un altro anno

(Di martedì 4 luglio 2023) Jensresterà segretario generaleper un ulteriore, fino al 1° ottobre 2024. La decisione presa oggi informalmente sarà approvata dai capi di Stato e di Governo alleati al Vertice di Vilnius, l’11 e 12 luglio. «Gli alleati hringraziato il Segretario Generale per la sua leadership e il suo impegno, che sono stati fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide di sicurezza senza precedenti», si legge in un testo pubblicato sul sito. «Sono onoratodecisione degli alleati di estendere il mio mandato di Segretario Generale: il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra ...

