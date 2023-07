Stessa spiaggia | stesso mare e stesso Pd Schlein a Ventotene come Veltroni e Renzi

(Di martedì 4 luglio 2023) All’indomani del battibecco con il governatore Enzo De Luca, estremamente critico con la nuova gestione del Pd, Ellysbarca poco distante dalle coste campane, aper l’esattezza. Prima di lei lo avevano fatto due suoi predecessori: Waltere Matteo. Ufficialmente è lì per un omaggio ad Altiero Spinelli, che proprio su quella piccola isola nel Tirreno scrisse il suo Manifesto per un’Europa federalista («il Pd vuole continuare a lavorare in questa direzione perché è l’unica che può promettere un futuro migliore alle nuove generazioni»). In realtà, ha pensato che fosse il luogo più indicato per lasciarsi alle spalle le polemiche interne e dedicarsi alla sua attività di oppositrice.nell’isola di Altiero Spinelli Detto fatto: a...

Laforza che dimostrano i ragazzi de Il Ponte, che ogni giorno si mettono in gioco lavorando, creando, vendendo, intervistando, perché certe condizioni non impediscono loro di realizzarsi come ...Lasorte è toccata negli ultimi anni ai tratti dicontigui al molo di levante a sud e alla darsena a nord , ormai in gran parte se non totalmente occupate da strutture di associazioni ...La bandiera, come inquando tira vento, è rossa: porta nel vessillo il Salario minimo . ... per farci dire insieme che 'lavoro' e 'povero' non possono più stare nellafrase". L'attesa ...

Anche quest'anno stessa spiaggia…e stessa Gavina! Italiafruit News

Ogni martedì grazie al progetto “Il Ponte”, 25 ragazzi con disabilità sino a metà luglio daranno vita al lido “Il Trampolino” a mercatini e interviste in spiaggia Ragazzi disabili inseriti nel sociale ...È accaduto nel primo pomeriggio di martedì all'altezza della spiaggia libera Senape, sul lungomare Duca degli Abruzzi: è uno degli arenili che, a quasi due mesi dall'inizio della stagione balneare, so ...