Stellantis presenta Fiat 600e e Topolino | prodotte in Polonia e Marocco

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Le nuove nuove vetture, lae la"non sarannoin Italia ma fuori". Lo ha reso noto Olivier Francois, ceo die Cmo diin occasione dellazione dei due nuovi modelli al Lingotto di Torino: lasarà prodotta a partire da questo mese a Tichy, in, e lasarà prodotta inè "un'azienda che ha radici profonde qui in Italia, dove abbiamo un passato glorioso, un presente forte e un futuro entusiasmante", ha detto il presidente di, John Elkann. Le due nuove vetture, la 600 e la ...

"Questa sera è anche l'occasione per parlare di, un'azienda giovane ma con radici profonde, che fa risalire agli albori del nostro settore l'industria automobilistica e che è determinata a ...... spiegain una nota. E' disponibile in 2 diverse versioni full - electric, Nuova Fiat ... Rispetto alla Nuova 500,una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo ...Fiat Topolino e' 100% elettrica, lunga solo 2,53 metri. Con un'autonomia di 75 km, una ricarica facile - con una semplice presa di corrente a casa - e una velocita' massima di 45 km/h - che si adatta ...

Stellantis presenta Fiat 600e e Topolino, prodotte in Polonia e ... Adnkronos

Nuova Fiat 600 elettrica, caratteristiche, motori, interni, foto, info, carrozzeria, allestimenti e prezzi della nuova auto elettrica Fiat.(Adnkronos) - Le nuove nuove vetture Fiat, la 600e e la Topolino "non saranno prodotte in Italia ma fuori". Lo ha reso noto Olivier Francois, ceo di Fiat e Cmo di Stellantis in occasione della present ...