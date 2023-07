Stellantis | la mitica Topolino e la FIAT 600 fanno ritorno sulla pista del Lingotto

(Di martedì 4 luglio 2023) Le mitiche auto:600,delin una veste tutta nuova, scopriamo le novità e i dettagli in casa, l’azienda automobilistica multinazionale, ha recentemente annunciato una grande novità nel panorama automobilistico italiano, si tratta deldi due modelli iconici del passato, la” e la600, ma in una nuova versione completamente elettrica. Questa mossa segna l’impegno dinel promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. Inoltre, l’azienda ha confermato il suo forte legame con l’Italia, definendola un vero e proprio pilastro per ...

Tornano laTopolino e la 600, due modelli iconici del brand Fiat, oggi in versione completamente elettrica. Le due vetture, che si richiamano al passato per affrontare la mobilità del futuro saranno ...A ruota è scattata anche, che comunque brilla di luce propria, grazie alla raffica di ...che basta per spingere il gigante fondato da Steve Jobs e guidata da Tim Cook a sfondare la...Nel video Tommaso D'Amico propone una versione dellaCampagnola con un nome che è tutto un ...occhio il ritorno di una vettura di questo tipo nella gamma della casa automobilistica di

Stellantis, arrivano la mitica Topolino e la nuova 600 Agenzia ANSA

Stellantis s'ispira a due modelli iconici del passato e riporta sulla scena la mitica Topolino e la 600, in versione completamente elettrica, che saranno presentate oggi in anteprima. Nel frattempo co ...