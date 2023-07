Stellantis | a giugno in testa alle vendite dei commerciali

(Di martedì 4 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Non c’è soluzione di continuità per i risultati estremamente positivi dinel mercato dei Veicolileggeri. Infatti, ain Italia,continua a dominare il mercato con una quota del 46,2% (+3,1 punti percentuali rispetto a maggio e +2,4% rispetto a2022) grazie all’ampia offerta che è in grado di raccogliere l’apprezzamento dei clienti italiani con i suoi quattro brand: Citroèn, Fiat Professional, Opel e Peugeot.“Questo risultato ci conferma la forza della strategia del nostro Gruppo in un settore economico fondamentale per l’Italia. Siamo estremamente soddisfatti della fiducia che così tanti clienti professionali hanno riposto in noi”, dichiara Gianluca Zampese, direttore della Business Unit VeicoliItalia. ...

