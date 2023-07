Stefano De Martino emoziona con una toccante lettera a Massimo Troisi | “Hai fatto bene ad andartene presto…”

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel corso del Premio– che si è svolto il primo luglio nella città natale di, San Giorgio a Cremano –De, dopo aver intrattenuto il pubblico con gag comiche e canzoni, hato i presenti con unadedicata al rivoluzionario artista, morto a soli 41 anni per un attacco cardiaco. “Haiadpresto, troppo pigro per pensare a un progetto come quello di diventare vecchio”, inizia a leggere l’ex ballerino e conduttore. “Haiadpresto, troppo vanitoso per guardarti allo specchio e scoprirti una ruga, un ricciolo grigio. Hai ...

