“Stavamo tutti bevendo” | Nigel Winterburn sull' ”incredulità” all’Arsenal quando i problemi con l’alcol di Tony Adams sono diventati pubblici

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 luglio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.è diventato uno degli alcolisti in recupero di più alto profilo nel Regno Unitoha rivelato i dettagli della sua battaglia contro il bere negli anni ’90 mentre era ancora il capitano dell’Arsenal. Il suo ex compagno di squadrarivela a FourFourTwo come sia stato un enorme shock per la squadra. La cultura del bere all’interno del calcio prima dell’inizio del millennio è stata ben documentata, con il famoso “Tuesday Club” dell’Arsenal probabilmente l’esempio più sinonimo. Con la squadra regolarmente concessa il mercoledì libero,...