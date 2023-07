Stacca l' orecchio della compagna a morsi dopo averla aggredita | poi cerca di sfondare la casa con l' auto

Insulta la compagna , la aggredisce e lel'a morsi . È successo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L' uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia. L'aggressione ...La vittima è stata prima pestata a sangue e colpita con forti calci e pugni , e poi presa a morsi: uno di questi avrebbe provocato il distaccamento di una parte dell'destro. Allertati dalle ...Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno visto da una parte l'uomo in forte stato di agitazione e dall'altra, la donna in evidente stato di choc, mentre sanguinava copiosamente dall'...

Stacca a morsi l'orecchio della compagna, arrestato Agenzia ANSA

