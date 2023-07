Squalo si avvicina alla spiaggia a tutta velocità | le urla dei bagnanti impauriti per far uscire chi è in acqua

Tanta paura sulla spiaggia, bagnanti che gridavano a chi era in acqua di uscire ed a poche decine di metri dalla riva, un grandeche si muove con velocità nell'acqua, in cerca di una preda. Una sequenza ripresa da chi era tranquillo sulla sabbia e ha documentato il grande spavento generale sulla spiaggia di Perdido Key ...sialla spiaggia a tutta velocità: le urla dei bagnanti impauriti per far uscire chi è in acqua VIDEO Attimi di panico Il proprietario del cane, un bulldog francese, grida immobile, ...Paura tra i bagnanti sorpresi dalla presenza dellovicino alla riva. E' successo a Perdido Key in Florida: ecco il video diventato virale sui ...

Un grosso squalo si avvicina alla riva: bagnanti in fuga Corriere TV

Un video choc, quello che proviene da Pickerington, in Ohio negli Stati Uniti. Un cane che esce da una casa, corre attraversando il giardino e finisce in strada, nel momento esatto in cui ...L'animale si è avvicinato alla riva mettendo in fuga chi si trovava in acqua The post Squalo si avvicina alla riva e crea il panico: il video è virale appeared first on QdS.