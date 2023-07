Squali | leoni marini aggressivi | foche killer e pesci vampiro | per gli esperti il vero mostro è l’inquinamento video

(Di martedì 4 luglio 2023) Non solo. E altro che scuse di Steven Spielberg per il suo film: giganti e belve sottomarine che dominano le cronache estive inquietano l’opinione pubblica e dominano la scena ben prima e ben oltre le sequenze del celebre film che popolano tuttora l’immaginario collettivo. E con le loro fauci pronte a spuntare tra le bollicine per sferrare rapidi attacchi in superficie, rinnovano l’incubo pronto a spuntare dalle profondità marine e che, anche in questa stagione, ha già mietuto vittime e seminato feriti.e dintorni, dalla California ai Grandi laghi del nord, aumentano gli animali sottosempre piùUn orrore che arriva da lontano. E che si procrastina con la cronaca ben più che con film cult e documentari informativi. Lo conferma, una volta di più, il fenomeno che Repubblica online registra ...

... la situazione nelle acque americane non è migliorata per i bagnanti: gliattaccano fino a pochi metri dalle spiagge di Long Island, New York , mentre in California imarini hanno ...... la lista che ci viene in mente è probabilmente abbastanza estesa lunga, e nella gran parte dei casi, penseremmo più o meno agli stessi nomi, tra cui, tigri, orsi ,, serpenti e ...Si nutre di pesci, diavoli di mare, altripiù piccoli e mammiferi marini, come delfini, foche edi mare. Gli studiosi ritengono che la maggior parte dei casi di attacco all'uomo non ...

Squali, leoni marini aggressivi, foche killer e pesci vampiro: per gli ... Secolo d'Italia

Da Long Island ai Grandi Laghi, cresce il numero di animali dai comportamenti sempre più aggressivi come i leoni marini vittime di danni al cervello per ...Mentre in Italia sta facendo ancora discutere l’avvistamento (rarissimo) di un “pericoloso” squalo al lago di Livorno, il nuovo studio “Humanity’s diverse ...