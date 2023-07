Sportello antiviolenza attivo | Vecchione | “Vogliamo una società più inclusiva”

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo è un protocollo d’intesa che ha organizzato la CISL Irpinia-Sannio insieme alle istituzioni, alla Provincia e al comune di Avellino, all’ASL, alla polizia di Stato e a tutte le associazioni che fanno capo al dottor Carlo Iannace e poi ci sono anche gli ambiti territoriali” – queste le parole del segretario CISL, Fernandoche continua –“questo non deve essere un punto di arrivo ma di partenza. Il nostroanti-violenza è già funzionante in modo ufficioso e dobbiamo farlo divenire ufficiale. “Noicollaborare con le istituzioni sul territorio – spiega – e il nostrosarà aperto una volta a settimana e poi, a seconda della gravità di casi, manderemo le persone che sono vittime sia nel proprio habitat famigliare sia sui luoghi di lavoro, passandole ...

"Non credevo fossimo messi così male", racconta, "grazie alla mia associazione The Shadow Project , che si occupa die che mette a disposizione gratuitamente delle donne unodi ..."Second Life" è un progetto che vuole rafforzare le azioni del centro"Paola Labriola" ... In questo quadro si colloca l'inaugurazione di unodel CAV "Paola Labriola" nella Casa ...... l'associazione gestisce la sede operativa Telefono Donna Magenta, loAntenna di Abbiategrasso, il Centrodi Vimercate e Monza in associazione temporanea di scopo (ATS) con ...

Sportello Antiviolenza Sonia: risorsa importante del Comune Comune di Mirano

Lo ha detto il procuratore aggiunto alla Procura di Bari, Ciro Angelillis, a margine dell'inaugurazione del nuovo sportello del centro antiviolenza Paola Labriola, nella Casa delle donne del ...Pici, presidente di Libertas Margot, fa il punto sul servizio. "Più efficace del carcere". Intanto nasce una rete sinergica con altre strutture .