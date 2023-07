Sport | Abodi a Sky per i 20 anni | ' siete uno dei motori culturali del Paese'

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. - (Adnkronos) - Il Ministro per loe i giovani Andreaha voluto partecipare ai festeggiamenti per i 20di Sky: "Vent'sono importanti anche per gli abbonati e io faccio parte di quelli della prima ora, ho tanti ricordi di compagnia quotidiana. Ho un ricordo speciale per i settevissuti in Lega B, la soddisfazione di vedere un prodotto anche grazie a Sky. I ricordi più belli sono legati alle finali playoff, vere e proprie feste di popolo e la vostra è stata la voce narrante che ci ha fatto migliorare, con voi abbiamo fatto un salto di qualità per la percezione del prodotto calcistico da parte del pubblico. Non solo le partite, ma anche lo sviluppo e la promozione di territorio e infrastrutture. Voi cistati sempre e ...

... alle ore 21:00, il Teatro Romano di Fiesole sarà per la prima volta il set della cerimonia di premiazione, che potrà vantare la presenza del Ministro per loe i Giovani Andrea, ...Presente il ministro dello, Andrea, e ovviamente la societa' biancoceleste con Claudio ed Enrico Lotito, oltre che Danilo Cataldi. Presenti anche alcuni componenti della Primavera come ...Presente il ministro dello, Andrea, e ovviamente la societa' biancoceleste con Claudio ed Enrico Lotito, oltre che Danilo Cataldi. Presenti anche alcuni componenti della Primavera come ...

Abodi: «Arabia Dinamiche alle quali è difficile porre degli argini» Juventus News 24

Roma, 4 lug. – (Adnkronos) – Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha voluto partecipare ai festeggiamenti per i 20 anni di Sky: “Vent’anni sono importanti anche per gli abbonati e io facc ...(LaPresse) La comunità biancoazzurra si è stretta intorno alla famiglia di Vincenzo D’Amico nel giorno del suo funerale a roma. In tanti hanno ...