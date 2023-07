Speleologa fuori da grotta ' Bueno Fonteno' | era bloccata da domenica

E' stata portatadalla grotta 'Bueno Fonteno', in provincia di Bergamo, labloccata lì da domenica per un infortunio. La ragazza ha trascorso la notte assistita dai sanitari del Cnsas e dai tecnici di ...Dopo oltre 36 ore laOttavia Piana, trentunenne, è stata portatadalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino. Bloccata da domenica pomeriggio a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in ...In queste immagini, il momento in cui i soccorritori l'hanno tirata. " Brava, Ottavia ", gridano i presenti, e poi via con gli apllausi. Laera rimasta bloccata domenica scorsa, 2 ...

Salvata la speleologa bloccata nella grotta da domenica: portata fuori dai soccorritori RaiNews

La donna ha riportato la frattura di una gamba, è stata portata in ospedale. Si è concluso positivamente il salvataggio di Ottavia Piana, la speleologa di 31 anni rimasta bloccata da domenica in una g ...