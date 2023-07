Speleologa estratta dalla grotta del Bueno Fonteno | il video del salvataggio

(Di martedì 4 luglio 2023) su Tg. La7.it - Sta bene Ottavia Piana , ladi trentun'anni che è stata portata in salvo, dopo quasi quarantotto ore nelladel, in provincia di ...

Sta bene Ottavia Piana, la speleologa di trentun'anni che è stata portata in salvo, dopo quasi quarantotto ore nella grotta del Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, a 150 m di profondità. In queste ..."Mi dispiace, ho combinato un guaio. Sono molto felice di vedervi". Queste, le prime parole di Ottavia Piana, la speleologa di trentun'anni che è stata portata in salvo, dopo quasi quarantotto ore nel ...