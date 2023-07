Speleologa bloccata nella grotta ‘Bueno Fonteno’ | in corso il recupero

(Di martedì 4 luglio 2023) La donna si trovava a una profondità di circa 150 metri dal pomeriggio di domenica scorsa a causa di un infortunio. La barella dovrebbe tornare in superficie oggi E’ inildella, in provincia di Bergamo, dopo essersi infortunata. La ragazza ha trasla notte assistita dai sanitari del Cnsas e dai tecnici di socspeleologico. La barella è in trasporto lungo il meandro che precede i saltini prima dell’uscita. E, come riferisce ‘Il giornale di Brescia’ nel primo pomeriggio dovrebbe essere completato l’intervento di salvataggio. La ragazza si trovava a una profondità di circa 150 metri, in un tratto di morfologia complessa, tuttora in esplorazione, ...

