Speleologa bloccata in una grotta a 150 metri | la corsa contro il tempo al lago d' Iseo

(Di martedì 4 luglio 2023) La giovane donna era scesa domenica pomeriggio nella caverna, insieme ad altri quattro componenti del Cai di Lovere, per esplorare gli anfratti in profondità

AGI - La barrella con Ottavia Piana, ladi 31 annida domenica pomeriggio a 150 metri in fondo ad una grotta nel Bergamasco, è in trasporto lungo il meandro che precede i salti roccia prima dell'uscita dalla grotta Bueno ...E'da due giorni a 150 metri di profondità nella grotta di Bueno Fonteno, sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo. E' corsa contro il tempo per salvare Ottavia Piana , la31enne di ...da due giorni in una grotta a 150 metri di profondità. È questo il dramma che sta vivendo Ottavia Piana . Lasi trova in provincia di Bergamo , ma non può muoversi autonomamente a ...

Ci vorrà pazienza e sangue freddo per tirare fuori dalla grotta dove è rimasta intrappolata la speleologa Ottavia Piana. Nella folta vegetazione del lago d’Iseo, in prossimità della caverna della ...Una sessantina di soccorritori al lavoro per salvare la speleologa intrappolata da domenica a 150 metri sottoterra nei pressi del lago d'Iseo ...