Spari per non avere pagato km extra dell’auto a noleggio | tre arresti

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNoleggiano un’auto di lusso a una persona che però si rifiuta di pagare diverse migliaia di euro diper aver percorso più chilometri di quanto pattuito. Per farsi consegnare il denaro prima lo minacciano di morte e poi gli sparano nella vettura. E’ quanto viene contestato a tre fratelli di Castel Volturno (Caserta), figli di un pregiudicato ritenuto vicino al clan dei Casalesi, tutti arrestati e condotti in carcere dalla Polizia di Stato, che ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della procura per i reati di tentata estorsione aggravata e di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo. I fatti risalgono al 9 giugno scorso, quando all’esterno di un bar di San Cipriano d’Aversa (Caserta) fu esploso un colpo di pistola contro un’auto guidata da un uomo: il proiettile ...

Castel Volturno, spari per ottenere il pagamento di chilometri extra sull'auto a noleggio ilmattino.it

Noleggiano un'auto di lusso a una persona che però si rifiuta di pagare diverse migliaia di euro di extra per aver percorso più chilometri di quanto pattuito. Per farsi ...