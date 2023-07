Sparatoria in strada | 4 morti Feriti un bambino di 2 anni e un ragazzino di 13 Attimi di terrore a Philadelphia

Le armi in mano e il giubbotto antiproiettile addosso. Quattro persone - tutti uomini tra i 20 e i 59 anni - sono morte e due bambini - di due e 13 anni - sono rimasti feriti in unaa Philadelphia quando un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere centrale di Kingsessing. La polizia ha arrestato un sospetto senza rivelarne il nome, a cui sono stati sequestrati un fucile e ...Media moldavi: 'Forse un mercenario della Wagner'alla festa di quartiere, il killer fa fuoco su centinaia di persone: almeno due morti, quasi 30 feritiinL'aggressore è ...... in Pennsylvania, e che ha visto protagonista un uomo di 40 anni, sceso in, così come emerge ... Leggi anche Carneficina al Walmart, lain Virginia: '10 vittime, è stato il direttore ...

Filadelfia, spara a caso in strada: 4 morti e 8 feriti. Arrestato l’autore della strage Corriere della Sera

Arrestato il killer 'tradito' da un video in rete. Tra i feriti anche un bimbo di tre anni e un ragazzino di 13 ...Ennesima sparatoria di massa negli Usa: ieri sera a Philadelphia un uomo di 40 anni armato fino al collo ha aperto il fuoco per strada e ucciso 4 ...