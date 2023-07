Spalletti | «Anno sabbatico? Ve lo siete inventato Le esigenze cambiano»

(Di martedì 4 luglio 2023) Luciano, ex allenatore del Napoli, ha parlato all’evento “Certaldo nel Pallone” smentendo l’ipotesi dell’Luciano, ex allenatore del Napoli, ha parlato all’evento “Certaldo nel Pallone” smentendo l’ipotesi dell’. FUTURO – «A Napoli mi habituato bene dal punto di vista dell’entusiasmo e della gioia, qui è differente. Riapro il cassetto dei ricordi, ritrovo tutti i compagni di gioventù e la città, cambiata. L’? Ve lovoi e ve lo portate avanti voi, io ho solo detto che avevo bisogno di tirare il fiato e che avevo cose da sistemare. Mi ci vuole un po’ di tempo, poi vedrò quello che mi passa davanti e valuterò le cose ...

... ex difensore della Vigor Lamezia, compagno di Valentina De Laurentiis: era presente a Castel di Sangro, unfa, ed è stato uno dei quattro partecipanti alla famosa cena dell'addio di. ...9 Certaldo celebra i tre suoi tecnici, che hanno trionfato nello stesso. Festa grande in città in un 4 luglio davvero da ricordare. Lucianoha vinto con il Napoli , riportando lo scudetto all'ombra del Vesuvio e facendo impazzire un intero popolo. Queste le ...Lo ha dichiarato Lucianoa margine dell'evento Certaldo nel Pallone, nel piccolo paese toscano. L'ex allenatore del ha spiegato: "sabbatico Ve lo siete inventato voi e ve lo portate ...

Clamoroso Spalletti: Nessun anno sabbatico, fermo fino a dicembre poi vedo Tuttosport

Luciano Spalletti, ospite dell'evento "Certaldo nel Pallone", ha parlato a margine: "Essere premiato dai miei amici e dal Comune dove sono nato mi inorgoglisce. Non so ...Luciano Spalletti è stato ospite stasera dell'evento "Certaldo nel Pallone". Ecco le sue parole riprese da Tmw: "In Italia ci sono tecnici preparatissimi, a me per ...