Spalletti alla Juventus | il suo annuncio cambia il futuro – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023) Il Napoli e Lucianosi sono detti addio: il tecnico toscano è stato accostatopanchina della. Dopo le dimissioni i tifosi del Napoli si sono chiesti quale sarebbe stato ildi, con il timore di vederlo anche sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano si è tatuato lo stemma azzurro sulla pelle e questo lascia immaginare che difficilmente allenerà ancora in Serie A ma le strade di calciomercato sono infinite e non ci sono certezze. Andrai? La risposta ditutto In una festa per Lucianoorganizzato a Certaldo, il tecnico ex Napoli è salito sul palco per rispondere a molte domande dei giornalisti presenti e di molti tifosi, tra l’esperienza ...