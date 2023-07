La destra spagnola dichiara guerra a un film di animazione della Pixar, 'Lightyear', e ad una rappresentazione teatrale di 'Orlando' ...In una ventina di giorni lapotrebbe cambiare volto e proporre, come altri Paesi membri, uno ...presidente della Commissione ha voluto condividere una sua "riflessione" sull'ascesa dell'...In una ventina di giorni lapotrebbe cambiare volto e proporre, come altri Paesi membri, uno ...presidente della Commissione ha voluto condividere una sua "riflessione" sull'ascesa dell'...

Spagna, l'estrema destra dichiara guerra alla Pixar e a Virginia Woolf - Luce Luce

Dopo il caso Vinicius in Valencia-Real Madrid dello scorso maggio, il Ministero degli Interni ha deciso di cambiare drasticamente il protocollo Doveva ...L'iniziativa politica di Yolanda Diaz, attuale vice premier del governo Sanchez e leader del partito politico di sinistra Sumar, sta creando un acceso dibattito in Spagna. L'idea innovativa è quella d ...