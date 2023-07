“Sono molto peggio” Mieli demolisce la sinistra che blatera di diritti delle donne

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 luglio 2023) Si discute del maschilismo in politica nel corso della puntata del 4 luglio di In Onda, il talk show pre-serale di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Tra gli ospiti figura Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano, che ècritico nei confronti del trattamento che ricevono lenei Palazzi del potere: “Dobbiamo uscire dai recinti di destra e. C'è una tendenza evidente, becera, volgare e tende al disprezzo del genere femminile quando assume ruoli apicali. Come è successo con Vincenzo De Luca, che è troppo furbo per cadere nella catastrofe linguistica di Vittorio Sgarbi. Questo tentativo è destinato a fallire con il tempo. Siamo un Paese straordinario, abbiamo dueleader di maggioranza e opposizione, potrà non piacere a Sgarbi e De Luca ma è un processo inarrestabile, perché è ...