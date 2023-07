Sondaggi politici | male Meloni e Schlein | salgono Salvini e Forza Italia

(Di martedì 4 luglio 2023) L' ultimoo politico di Swg, diramato in data 3 luglio dal Tg La7 di Enrico Mentana, arriva dopo l'ennesimo successo del centrodestra alle elezioni regionali: con la vittoria in Molise fanno quattro su quattro, con il pokerissimo che potrebbe arrivare in ...

leggi anche Elezioni europee 2024, quando si vota in Italia Data, legge elettorale e: male il Pd di Schlein Se il calo attestato dall'ultimo sondaggio politico di Swg a ...Crescono neie non certo perché i tedeschi sono diventati improvvisamente pericolosi ... Il percorso di trasformazione degli equilibrieuropei si annuncia insomma tortuoso e il ...Fratelli d'Italia e Pd in calo. Movimento 5 Stelle stabile, Lega e Forza Italia in salita. E' il quadro che il sondaggio Swg per il Tg La7 delinea in base alle intenzioni di voto registrate oggi. ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Pd in calo Adnkronos

La coalizione di governo continua a incrementare il consenso tra gli italiani. L'asse giallorosso passa il tempo sproloquiando e perde contatto con gli elettori ...Stando agli ultimi sondaggi politici SWG del 3 luglio, il Partito Democratico perde ancora consensi, il M5S è stabile, il centrodestra sale.