Sondaggi politici | FdI e Pd in calo | salgono Lega e Forza Italia

(Di martedì 4 luglio 2023) Idi questa settimana confermano una scesa del partito Fratelli d’e Partito Democratico.: il quadro completo Il quadro che iSwg per il Tg La7 delinea in base alle intenzioni di voto registrate in settimana. Fratelli d’cede dello 0,3% ma il partito targato Meloni si conferma ampiamente L'articolo proviene da Il Difforme.

A poco meno di un mese dalla morte di Silvio Berlusconi , Forza Italia continua a registrare una crescita di quasi mezzo punto percentuale nelle intenzioni di voto registrate dal sondaggio Radar Swg. ...Ecco, quindi, l'esito dei recenticondotto da BiDiMedia . Calano Fratelli d'Italia e PD. Non c'è da ridere né per la Meloni né per la Schlein. Il partito della premier torna a ...... oltre a una presenza numerosa di attivisti di tutti i differenti movimenti' spiega l'... Anche perché 'negli ultimi mesi ha perso il sostegno popolare e non è più in testa ai: oggi ...

Sondaggi politici, l’effetto Berlusconi spinge ancora Forza Italia. Cresce anche la Lega, flessione FdI la Repubblica

Il filosofo e germanista invita alla prudenza sulla svolta verso l'estrema destra. "I conti col passato in Germania sono stati fatti molto più in maniera ...Alternativa per la Germania sale al 21% e diventa secondo partito in Germania: i risultati di un sondaggio dell'istituto demoscopico Insa.