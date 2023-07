Softball | Mondiali 2024 | rese note le date della competizione che si terrà in Friuli Venezia Giulia

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) Idi, che si terranno in, hanno trovato la loro data nel calendario internazionale. A renderlo noto sono state infatti la World BaseballConfederation (WBSC) e la Federazione Italiana Baseball(FIBS) indicando il periodo che va dal 15 al 21 luglio, in una finestra che precederà quindi di pochissimo l’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi, di cui però il “Batti e Corri” sia al maschile sia al femminile, non farà parte. “Con la fase a gironi dietro l’angolo, è difficile trovare un momento migliore per annunciare che le più grandi squadre e giocatrici didel mondo gareggeranno di nuovo in Europa nell’estate del ...