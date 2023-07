Smentita totale sull’arrivo dell’app Iliad | situazione a luglio 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) Ci sono alcuni aggiornamenti che in queste ore dobbiamo prendere in esame per forza di cose, a proposito di un tema delicato come quello del presunto arrivosulla scena. Un appuntamento molto atteso dagli utenti, evidentemente non del tutto soddisfatti dai servizi offerti dalla compagnia telefonica tramite l’area utente che è possibile raggiungere solo via web. Ebbene, negli ultimi giorni qualcuno ha messo in giro la voce secondo cui l’azienda si sarebbe decisa una volta per tutte nel fare questo step, ma laappare più complicata di quanto si possa immaginare. Occorre una: come stanno le cose per gli utenti aSostanzialmente, l’app ...