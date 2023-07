Smartphone | c’è una truffa che ti fregherà sicuramente | Ecco come riconoscerla

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 4 luglio 2023) Il mondo dei social sta regalando grandi soddisfazioni, ma cela anche tanti problemi. Oggi vi raccontiamo unain cui rischiate di cadere molto facilmente. Si tratta di un metodo infallibile e dal quale è davvero molto difficile proteggersi. Diventa dunque importante cercare di trovare le contromisure giuste per incappare in spiacevoli sorprese.telefonica pericolosa (GranTennisToscana.it)Ormai ci stiamo anche abituando a ricevere messaggi strani e continue chiamate. Quelli che una volta erano dei semplici call center si sono sviluppati e hanno cambiato aspetto ingannandoci e creandoci non pochi problemi. Nonostante questo esiste il modo per proteggerci da questi danni che rischiano di compromettere le nostre finanze e crearci non pochi problemi. Il primo consiglio rimane sempre quello di essere guardinghi ed evitare di fidarsi di messaggi ...