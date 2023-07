Smart working | cosa cambia dal 1° luglio 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) Nella seduta di giovedì 29 giugno la Camera dei deputati ha approvato con 154 voti favorevoli e 82 contrari la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Lavoro (D.L. 4 maggionumero 48), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3. In sede di conversione sono state inserite alcune importanti novità che riguardano lo.Con il via libera definitivo del Parlamento, ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, si conclude “l’iter di una riforma strategica per il lavoro: pienamente rappresentativa della strategia di questo esecutivo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere la fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione”.Tra le ...

In questo ambito, 'gli interlocutori hanno evidenziato come prioritari la riduzione della domanda di trasporto', attraverso diversi strumenti tra i quali vengono citati loe la ...Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto "Spazi per l'Italia", la più grande rete di co -del Paese con la creazione di 250 siti, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione ...Poste Italiane sta inoltre realizzando il progetto "Spazi per l'Italia", la più grande rete di co -del Paese con la creazione di 250 siti, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione ...

Decreto lavoro, dal taglio del cuneo fiscale allo smart working. Tutte le misure Sky Tg24

In vigore le nuove norme per 14 milioni di dipendenti. Le misure sono volte a sostenere il potere d'acquisto e ad adottare politiche più inclusive.Scattano le novità sul fronte lavoro con le nuove regole per i contratti a termine, la proroga dello smart working per i fragili e i genitori di under-14, le misure che preparano ...