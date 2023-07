Gli Europei 2024 di calcio saranno trasmessi su. È stato infatti annunciato, in occasione della presentazione della nuova offerta di, la novità legata al prossimo EURO 2024. "Sue in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva live su, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in ......TV della VNL Tutti i match degli azzurri in VNL saranno visibili in diretta sui canali(in streaming su NOW Tv) e sulla piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV chetutte ...Sport Summer (201) sarà per queste due settimane largamente dedicato a Wimbledon egli incontri del Campo Centrale.Sport Arena (204) seguirà preferibilmente il Campo n.1 o il ...

Sky trasmetterà gli Europei di calcio del 2024 - Calcio Agenzia ANSA