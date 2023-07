Sky Italia festeggia i 20 anni guardando al futuro

Leggi su tvzoom

(Di martedì 4 luglio 2023) In tarda mattinata, nella sua sede di Rogoredo, a Milano, Skyha celebrato i suoi primi vent’e ha presentato le novità per la stagione 2023\24. Noi c’eravamo ed ecco come è andata. Se dovessimo riassumere nel minor numero possibile di parole la conferenza stampa di oggi di Sky diremmo sicuramente “Tantissima carne al fuoco”. Perché la Pay Tv di proprietà di Comcast, dopo una breve (e doverosa) intro, in cui ha celebrato i suoi primi vent’in, ha ingranato la marcia presentando tutte le novità per la stagione 2023\24 e, è il caso di dirlo, ce n’è per tutti i gusti. Serie Tv, Intrattenimento, Cinema, Sport, Documentari, Approfondimenti di Sky Tg24: fra novità assolute, conferme e graditi ritorni l’offerta della Pay Tv (ma non solo Pay, anche il “bambino” Tv8 ha avuto il suo spazio) per la nuova ...