Sky | dal cinema allo sport | il palinsesto dei programmi della nuova stagione

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 4 luglio 2023) Nell’anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia, Sky ha presentato oggi unatelevisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti. Come sempre lo sguardo è rivolto al futuro, con l’impegno ad innovare, a coltivare e a sviluppare nuovi talenti, per portare nelle case degli italiani la più ampia varietà di contenuti di altissima qualità, con la migliore esperienza di visione possibile. Grandi autori, registi e stelle del, campioni dello, talenti italiani e internazionali: saranno loro i protagonisti di questadi Sky. Un’offerta ampia e di qualità, con ambiziose produzioni, titoli inediti e storie che fanno sognare, le serie tv da non perdere con i nuovi Sky Original e gli esclusivi contenuti HBO, tantoitaliano e internazionale, gli ...