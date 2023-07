Sky celebra 20 anni in Italia con una stagione ricca di novità e progetti inediti

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 luglio 2023) Skysi prepara a festeggiare due decenni di successo in, presentando unatelevisiva entusiasmantedie nuovi contenuti. Con l’obiettivo di continuare a sviluppare nuovi talenti e portare contenuti di alta qualità nelle case deglini, Sky svela i dettagli della sua offerta per la2023/2024. Un palcoscenico di talenti Questavedrà grandi autori, registi, stelle del cinema, campioni dello sport e talenti internazionali divenire i protagonisti della nuovaSky. L’impegno per la qualità dei contenuti si riflette nell’ampia varietà di offerte, che spaziano da nuove produzioni a titoli, serie TV, cinema ...