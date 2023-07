Sisma Centro Italia | Le Opportunità della Zona Franca Urbana nel 2023

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 4 luglio 2023)AgevolazioniLa(ZFU) rappresenta un’importante misura di sostegno per le imprese e i professionisti che hanno la loro sede nelle regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, aree duramente colpite dal terremoto del 2016. Leggi anche: Superbonus: la corretta presentazione dell’asseverazione per accedere al beneficio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Novità sul Reddito di Cittadinanza per divorziati e … Relazione finanziaria semestrale Juventus al 31/12/18 Borsana oggi 02 giugno 2020: Milano +2,42% Borsana oggi 03 ...