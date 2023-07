Sinner e il borsone Gucci in campo a Wimbledon | scoppia la bufera social

...ha fatto parlare subito di sé a Wimbledon (dove il dress - code bianco è storicamente rigoroso), presentandosi sul terreno di gioco per il suo match con Juan Manuel Cerundolo con un...... Jannik, ad oggi numero 8 della classifica Atp, per la sua prima partita arriva sul campo ... anche se sull'erba di gioco non si erano mai spinti oltre al tipicoda allenamento. In ogni ...Quello sfoggiato da Jannika Wimbledon, a bordo campo, è unappositamente realizzato da Gucci per il campione . Si tratta di un esemplare unico, che riporta le iniziali del grande giocatore di tennis: un ...

Jannick Sinner porta una splendida borsa Gucci a Wimbledon GQ Italia

Il tennista altoatesino si è presentato sul campo centrale del torneo britannico con una borsa della maison di Kering personalizzata con ...Quello sfoggiato da Jannik Sinner a Wimbledon, a bordo campo, è un borsone appositamente realizzato da Gucci per il campione. Si tratta di un esemplare unico, che riporta le iniziali del grande giocat ...