Sincro | Minisini salta i Mondiali per infortunio

(Di martedì 4 luglio 2023) Riscontrata la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro. ROMA - Giorgionon parteciperà ai Campionati del mondo di Fukuoka. Il 27enne romano, tesserato per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, si é infortunato durante l'allenamento di lunedì mattina al centro federale di Pietralat

Nuoto artistico, lesione completa del menisco per Giorgio Minisini ... SPORTFACE.IT

Riscontrata la lesione completa del menisco interno del ginocchio sinistro.ROMA (ITALPRESS) - Giorgio Minisini non parteciperà ai Campionati ...Giorgio Minisini non parteciperà ai campionati mondiali di Fukuoka. Il 27enne atleta romano di nuoto artistico, tesserato per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, si é infortunato durante l'allenamento di lune ...