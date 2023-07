Sicilia | Politiche sociali | da Regione 16 milioni euro per disabili gravissimi ' Attenzione ai fragili'

(Di martedì 4 luglio 2023) Palermo, 4 lug. (Adnkronos) - Quasi 16diper il pagamento del beneficio economico in favore deiper il mese di giugno 2023. L'Assessorato regionale della Famiglia, dellee del Lavoro ha impegnato la somma di 15.921.732, a valere sul "Fondo regionale per latà". I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette datà gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno risultano pari a 13.062. «Grandeda parte del governo regionale per le categorie più- dice il presidente dellana Renato Schifani. - La ...

Nasce a Trieste e da oltre trent'anni opera nelle attività culturali, sociali edentro ... composta da una delegazione di studenti provenienti da 4 scuole (2 dellae 2 del Lazio) che ......circa di vergognoso appiattimento sociale verso il basso causato da certe scelteed ... La Segreteria SinalpDr. Andrea Monteleone...a sua volta per un procedimento che era stato aperto dalla procura di Milano e trasmesso in. e minacciando ritorsionipregiudizievoli, e Paino, di fronte ai rimproveri e alle velate ...

Sicilia: Politiche sociali, da Regione 16 milioni euro per disabili ... Il Dubbio

Palermo, 4 lug. (Adnkronos) – Quasi 16 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di giugno 2023. L’Assessorato regionale della Famiglia, de ..."Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto in Sicilia nei primi cinque mesi del 2023 sono state 10.799 (- 30,8 %rispetto ai primi cinque mesi del 2022, pari a 15.604), 24 delle quali ...