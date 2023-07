Si spacciavano per gli amici dei nipoti per truffare le anziane | arrestati 3 truffatori a Sala Consilina

Leggi su zon

(Di martedì 4 luglio 2023) Sono stati tratti in arresto ai 3 soggetti, originari del napoletano, ritenuti responsabili di truffa aggravata consumata nella città di Potenza, ai danni di una signora ultra ottantacinquenne, nonché dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda risale allo scorso 24 giugno, quando la donna, in lacrime ha dichiarato di essere rimasta vittima di un raggiro attuato da un giovane ragazzo sconosciuto, presentatosi come amico del nipote che era riuscito a farsi consegnare una cospicua somma di denaro contante e vari gioielli in oro. Il pronto intervento dell’equipaggio dell’Ufficio UPG-SP della Questura, ha permesso di acquisire la targa ed il modello del veicolo utilizzato per commettere il reato. Le ricerche dell’autovettura, preso a noleggio, sono state estese anche alle confinanti arterie della provincia ...