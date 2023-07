Si cercano capitreno | aperte le candidature

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 luglio 2023) Importante occasione di lavoro in Italia per migliaia di persone che hanno il sogno di entrare nelle Ferrovie di Stato. L’azienda Trenord, tra le più importanti realtà del trasporto pubblico locale ferroviario a livello europeo sia per dimensioni sia per capillarità del servizio, ha infatti aperto leper la posizione di capotreno nel suo sito web dedicato al lavoro e fino al 20 luglio 2023 accetterà le domande di chi è interessato a entrare a far parte del team. La figura del capotreno Le figure ricercate nella selezione aperta da Trenord sono quelle di Capo Treno/Capo Servizi Treno, mansioni alle quali si arriva gradualmente dopo un percorso formativo che verrà garantito a tutti coloro che supereranno l’iter di selezione. Nello specifico il capotreno è il responsabile del servizio svolto a bordo treno, sia per quanto concerne gli aspetti di sicurezza che ...